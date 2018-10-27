22 очка Де Коло помогли ЦСКА обыграть "Гран-Канарию"

ЦСКА обыграл "Гран-Канарию" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 106:91. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 22 очка.
ЦСКА одержал четвертую победу на старте сезона. Вместе с "Реалом" армейцы возглавляют таблицу Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Гран Канария" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 91:106 (29:26, 26:26, 22:28, 14:26)
Ц: Де Коло (22), Хиггинс (17), Хантер (16), Клайберн (15), Петерс (15), Родригес (11), Хайнс (8), Антонов (2).
"Панатинаикос" (Греция) - "Жальгирис" (Литва) - 83:87 ОТ (13:20, 20:24, 18:14, 25:18, 7:11)
"Дарюшафака" (Турция) - "Барселона" (Испания) - 71:79 (18:23, 22:24, 24:11, 7:21)
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