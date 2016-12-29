21:50 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

20 тысяч болельщиков "Црвены Звезды" почтили память погибших в катастрофе ТУ-154

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Болельщики "Црвены Звезды" перед матчем Евролиги против ЦСКА, который проходит в Белграде, почтили память жертв трагедии самолета ТУ-154. Крушение лайнера произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. 

"Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе", - подписали банер болельщики.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lars Berger

Красавцы.

23:02

Тони Старк

Братья на век!

22:17

capitan76

Респект!!!

22:12

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