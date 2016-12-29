20 тысяч болельщиков "Црвены Звезды" почтили память погибших в катастрофе ТУ-154

Болельщики "Црвены Звезды" перед матчем Евролиги против ЦСКА, который проходит в Белграде, почтили память жертв трагедии самолета ТУ-154. Крушение лайнера произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

"Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе", - подписали банер болельщики.