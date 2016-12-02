20 очков Каваляускаса помогли "Жальгирису" обыграть "Црвену Звезду"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Црвена Звезда" на своей площадке уступила "Жальгирису" – 79:88. Самым результативным игроком встречи стал центровой литовцев Антанас Каваляускас, набравший 20 очков. Команды сравнялись по соотношению побед и поражений – у обеих по четыре выигранных матча из десяти.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Жальгирис" (Литва) – 79:88 (16:24, 28:18, 22:24, 13:22)

Ц: Бьелица (19), Симонович (16), Дангубич (16), Уолтерс (15).

Ж: Каваляускас (20), Милакнис (19), Улановас (14).