20 очков Гуделока не помогли "Милану" обыграть "Олимпиакос"

"Олимпиакос" одержал победу над "Миланом" со счетом 87:80 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник итальянской команды Эндрю Гуделок, на счету которого 20 очков.

У греков по 15 очков набрали Костас Папаниколау и Кайл Уилтжер.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Олимпиакос" (Греция) – "Милан" (Италия) – 87:80 (26:17, 22:17, 22:19, 17:27)

О: Папаниколау (15), Уилтжер (15), Спанулис (14).

М: Гуделок (20), Джеррелс (15), Тарчевски (12).