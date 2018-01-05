20 очков Гуделока не помогли "Милану" обыграть "Олимпиакос"

"Олимпиакос" одержал победу над "Миланом" со счетом 87:80 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник итальянской команды Эндрю Гуделок, на счету которого 20 очков.
У греков по 15 очков набрали Костас Папаниколау и Кайл Уилтжер.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Олимпиакос" (Греция) – "Милан" (Италия) – 87:80 (26:17, 22:17, 22:19, 17:27)
О: Папаниколау (15), Уилтжер (15), Спанулис (14).
М: Гуделок (20), Джеррелс (15), Тарчевски (12).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
FINIX
По-хорошему он конечно ГОУДЕЛОЦК
00:36
Электросталец
в УНИКСе он был Гаудлок, хорошо хоть не Гуденау
00:28