19 очков Штимаца помогли "Эфесу" победить "Милан"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Милан" на выезде уступил "Эфесу" – 68:73. Самым результативным игроком встречи с 19 очками стал центровой хозяев Владимир Штимац. Для его команды победа стала всего лишь третьей в нынешнем розыгрыше турнира.

"Эфес" занимает 14-е место в таблице регулярки. Миланцы расположились на строчку ниже.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес Пилсен" (Турция) – "Милан" (Италия) – 73:68 (23:16, 10:14, 19:20, 21:18)

Э: Штимац (19 + 10 подборов), Макколлум (15), З. Драгич (12).

М: Мицов (15), Теодор (15), Гудайтис (11).