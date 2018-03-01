19 очков Де Коло помогли ЦСКА разгромить "Маккаби"

В Тель-Авиве завершился матч 24-го тура регулярного сезона Евролиги "Маккаби" принимал ЦСКА и уступил со счетом 73:93. Хозяева вели в счете только на первых минутах, затем ЦСКА вышел вперед и удержал перевес вплоть до окончания встречи. В турнирной таблице армейцы продолжают уверенно лидировать – 19 побед в 24 встречах. "Маккаби" с 12 победами остался на восьмом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия) - 73:93 (18:22, 18:30, 20:15, 17:26)

М: Коул (13), Болден (12), Тыс (10).

Ц: Де Коло (19), Хиггинс (16), Клайберн (10).

1 марта.