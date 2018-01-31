Зоран Лукич: "Я недоволен отношением игроков "Нижнего Новгорода" к делу"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич после победы над "Истанбулом" (110:86) в матче Кубка Европы отметил, что остался недоволен игрой запасных в этой встрече. По словам специалиста, они показали уровень второй суперлиги.

– Забили много, но и пропустили много, – цитирует "Р-Спорт" Начали мягковато. Потом 22-23 минуты показали защиту, которая давала результат, сыграли так, что соперник должен был забить 70-75 очков за матч. Но в последние пять минут, когда выпустил на площадку игроков, имевших меньше игрового времени, они вышли расслабленно и безответственно, начали пропускать то, что другие заработали.

Я недоволен отношением игроков. Так можно себе позволить играть в Суперлиге-2. А на этом уровне так использовать свое игровое время недопустимо. Наши неопытные игроки выходят с принципиально неправильным подходом. Я бы даже сказал как клоуны. Даже отчасти хорошо, что проиграли первый матч в Стамбуле, потому что я не уверен, что тогда смог бы настроить игроков на этот матч должным образом.