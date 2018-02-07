Зоран Лукич: "Только одному игроку "НН" я пожал руку в раздевалке после матча"

Главный тренер "Нижнего Новгорода"​ Зоран Лукич после поражения от "Ле-Портеля" в матче Кубка Европы ФИБА (57:76) раскритиковал свою команду. По его словам, после игры он пожал руку только одному игроку.

– Сегодня "Ле Портель" показал, как должна играть команда, дaля которой последний матч ничего не решает, - цитирует пресс-служба клуба Лукича. - С энергией, желанием, доказывая, что они заслуженно прошли дальше. Что касается моей команды, они повели себя отвратительно по отношению к болельщикам и вообще ко всем, кто следил за этой игрой. Это чемоданное настроение не дает мне уверенности, что мы способны справиться в полуфинале Кубка России с "Иркутом".

Проблемы с первых минут пошли от опытных игроков, которые искали оправдания происходящему на площадке. Только одному игроку я пожал сегодня руку в раздевалке, вы сами видели, как он боролся на площадке.