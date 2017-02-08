22:19 8 февраля | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Зенит" уступил "Летувос Ритас" в Кубке Европы

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"Летувос Ритас" с минимальным преимуществом обыграл "Зенит" в матче группового турнира Кубка Европы. Несмотря на уверенное лидерство после первой четверти, петербургский клуб не смог удержать преимущество.

После этого результата российская команда занимает второе место в группе G, литовский клуб идет на третьей строчке.

Кубок Европы

Мужчины

Tоп-16

Группа G

"Летувос Ритас" (Литва) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 86:84 (12:22, 24:18, 28:21, 22:23)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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foreverCSKAforever

П_о_в_а_р, лишь бы они Лодыгина не повыгоняли.

10:09

П_о_в_а_р

Луческу, убирайся!

23:41 8 февраля

Pleafant

Куда идёт ЛР на третьем месте? турнир для них закончен.Хотя и Зенит своё участие продлил лишь на две игры.

23:28 8 февраля

Наш

Четвертьфинал:Локомотив Кубань-Зенит !

22:26 8 февраля

redgy

задача выполнена

22:21 8 февраля

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