"Зенит" уступил "Летувос Ритас" в Кубке Европы

"Летувос Ритас" с минимальным преимуществом обыграл "Зенит" в матче группового турнира Кубка Европы. Несмотря на уверенное лидерство после первой четверти, петербургский клуб не смог удержать преимущество.

После этого результата российская команда занимает второе место в группе G, литовский клуб идет на третьей строчке.

Кубок Европы

Мужчины

Tоп-16

Группа G

"Летувос Ритас" (Литва) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 86:84 (12:22, 24:18, 28:21, 22:23)