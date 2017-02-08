"Зенит" уступил "Летувос Ритас" в Кубке Европы

"Летувос Ритас" с минимальным преимуществом обыграл "Зенит" в матче группового турнира Кубка Европы. Несмотря на уверенное лидерство после первой четверти, петербургский клуб не смог удержать преимущество.
После этого результата российская команда занимает второе место в группе G, литовский клуб идет на третьей строчке.
Кубок Европы
Мужчины
Tоп-16
Группа G
"Летувос Ритас" (Литва) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 86:84 (12:22, 24:18, 28:21, 22:23)
foreverCSKAforever
П_о_в_а_р, лишь бы они Лодыгина не повыгоняли.
10:09
П_о_в_а_р
Луческу, убирайся!
23:41 8 февраля
Pleafant
Куда идёт ЛР на третьем месте? турнир для них закончен.Хотя и Зенит своё участие продлил лишь на две игры.
23:28 8 февраля
Наш
Четвертьфинал:Локомотив Кубань-Зенит !
22:26 8 февраля
redgy
задача выполнена
22:21 8 февраля