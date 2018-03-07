00:14 | Баскетбол — Еврокубки

"Зенит" проиграл "Реджо-Эмилии" в четвертьфинале Еврокубка

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"Реджо-Эмилия" в первом матче 1/4 финала Еврокубка обыграл "Зенит" - 75:61. Самым результативным в составе питерской команды стал Сергей Карасев

Ответная игра состоится 9 марта в Санкт-Петербурге.

Кубок Европы 

Мужчины

1/4 финала

"Реджо-Эмилия" (Италия) - "Зенит" (Россия) - 75:61 (13:17, 22:12, 19:17, 21:15)

З: Карасев (19), Гордон (12), Гриффин (10).

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Электросталец

х-хах, а как с ЦСКА 5 бюджет ВТБ упирался, бомжи... и всё

08:17

Grey Owl

Pleafant... Валиев? От него чего-то значит? Не знал.

01:31

Grey Owl

Bibigon2000... я баскетбола больше смотрю и лучше в нём разбираюсь, поверь мне. Но все эти питерские дутые проекты мне не нравятся (волейбольный Зенит туда же) и ничего не добьются, примерно как ПСЖ в ЛЧ.

01:28

Pleafant

То понос,то золотуха.По сравнению с ВЭФОМ Карасёв младший начал подавать признаки жизни и даже забил две трёхи,так тут же начисто провалил игру Курич,а Гордон с Валиевым мало что могли сделать супротив "итальянских негров,один так и забивал только данками.Надежы умирают последними,но это не тот случай.

01:24

Bibigon2000

полезли знатоки баскетбола...иди футбол комментируй

00:58

Grey Owl

команда и тренер ни о чём.

00:56

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