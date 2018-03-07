"Зенит" проиграл "Реджо-Эмилии" в четвертьфинале Еврокубка

"Реджо-Эмилия" в первом матче 1/4 финала Еврокубка обыграл "Зенит" - 75:61. Самым результативным в составе питерской команды стал Сергей Карасев.

Ответная игра состоится 9 марта в Санкт-Петербурге.

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

"Реджо-Эмилия" (Италия) - "Зенит" (Россия) - 75:61 (13:17, 22:12, 19:17, 21:15)

З: Карасев (19), Гордон (12), Гриффин (10).