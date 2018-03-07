"Зенит" проиграл "Реджо-Эмилии" в четвертьфинале Еврокубка

"Реджо-Эмилия" в первом матче 1/4 финала Еврокубка обыграл "Зенит" - 75:61. Самым результативным в составе питерской команды стал Сергей Карасев.
Ответная игра состоится 9 марта в Санкт-Петербурге.
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
"Реджо-Эмилия" (Италия) - "Зенит" (Россия) - 75:61 (13:17, 22:12, 19:17, 21:15)
З: Карасев (19), Гордон (12), Гриффин (10).
Электросталец
х-хах, а как с ЦСКА 5 бюджет ВТБ упирался, бомжи... и всё
08:17
Grey Owl
Pleafant... Валиев? От него чего-то значит? Не знал.
01:31
Grey Owl
Bibigon2000... я баскетбола больше смотрю и лучше в нём разбираюсь, поверь мне. Но все эти питерские дутые проекты мне не нравятся (волейбольный Зенит туда же) и ничего не добьются, примерно как ПСЖ в ЛЧ.
01:28
Pleafant
То понос,то золотуха.По сравнению с ВЭФОМ Карасёв младший начал подавать признаки жизни и даже забил две трёхи,так тут же начисто провалил игру Курич,а Гордон с Валиевым мало что могли сделать супротив "итальянских негров,один так и забивал только данками.Надежы умирают последними,но это не тот случай.
01:24
Bibigon2000
полезли знатоки баскетбола...иди футбол комментируй
00:58
Grey Owl
команда и тренер ни о чём.
00:56