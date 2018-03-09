"Зенит" обыграл "Реджо-Эмилию" и сравнял счет в серии четвертьфинала Еврокубка

"Зенит" обыграл "Реджо-Эмилию" со счетом 91:77 во втором матче 1/4 финала Еврокубка. Таким образом, российский клуб сравнял счет в серии, 1-1.

Самым результативным игроком "Зенита" стал Евгений Воронов, на счету которого 22 очка и 8 подборов. У итальянской команды 13 очков набрали Манучар Маркоишвили и Джулиан Райт.

Решающий третий матч серии состоится в Италии 12 марта.

Кубок Европы

1/4 финала

"Зенит" (Россия) – "Реджо-Эмилия" (Италия) – 91:77 (20:18, 15:21, 29:21, 27:17)