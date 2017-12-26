"Зенит" и УНИКС одержали победы в Еврокубке

В матче группового турнира Кубка Европы УНИКС на выезде одолел "Торино" – 79:72. 17 очками отметился форвард казанцев Мелвин Эджим. Российский клуб лидирует в группе А с семью победами в десяти играх и уже обеспечил себе выход в плей-офф. Туринцы занимают третью строчку.

В другом поединке "Зенит" в гостях обыграл "Тофаш" (80:76). Самым результативным игроком встречи с 27 очками стал легионер сине-бело-голубых Дрю Гордон. Его команда занимает первое место в группе D. "Тофаш" идет пятым.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа А

"Торино" (Италия) – УНИКС (Россия) – 72:79 (16:16, 16:23, 18:22, 22:18)

Т: Вашингтон (17), Паттерсон (15), Гарретт (10).

У: Эджим (17 + 8 подборов), Ласме (16), Трушкин (13).

Группа D

"Тофаш" (Турция) – "Зенит" (Россия) – 76:80 (15:16, 19:27, 24:17, 18:20)

Т: Морган (21), Меджия (21 + 9 подборов), Каджи (15), Ермис (10 + 8 передач).

З: Гордон (27 + 10 подборов), Рэйнольдс (13), Карасев (12), Симонович (12), Воронов (11).