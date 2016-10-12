22:09 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Зенит" дома обыграл "Баварию"

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"Зенит" в домашнем матче 1-го тура группового турнира Еврокубка победил "Баварию" – 80:77. Лучшим снайпером встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 38 очков.

Еврокубок

Групповой турнир

Группа С

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Бавария" (Германия) – 80:77 (24:12, 23:25, 16:23, 17:17)

З: Тимма (20), Карасев (16), Маркович (6+10 передач).

Б: Букер (27), Бартел (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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adamantane'

Удачный день для наших клубов в целом: три игры в этом еврокубке - три победы.

23:43

Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен

Букер забил 27 очков, а не 38. Откуда вы это взяли???

23:39

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