"Зенит" дома обыграл "Баварию"

"Зенит" в домашнем матче 1-го тура группового турнира Еврокубка победил "Баварию" – 80:77. Лучшим снайпером встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 38 очков.
Еврокубок
Групповой турнир
Группа С
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Бавария" (Германия) – 80:77 (24:12, 23:25, 16:23, 17:17)
З: Тимма (20), Карасев (16), Маркович (6+10 передач).
Б: Букер (27), Бартел (12).
adamantane'
Удачный день для наших клубов в целом: три игры в этом еврокубке - три победы.
23:43
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен
Букер забил 27 очков, а не 38. Откуда вы это взяли???
23:39