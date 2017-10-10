Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американкам из "Надежды"

Турецкие власти запретили въезд в Стамбул двум американкам из "Надежды" из-за ухудшившихся отношений между Турцией и США, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба. Российская команда отправилась на стартовый матч Евролиги, в итоге в Турцию прибыли всего восемь игроков оренбургской команды. Встреча состоится завтра.

- Турецкие власти запретили въезд в страну американкам Эмме Кэннон и Брионне Джонс, официальный повод - резко ухудшившиеся отношения Турции и США. Клуб начнет евросезон без ключевых игроков, Кэннон и Джонс сегодня вернулись в Оренбург из Москвы, - сказал представитель клуба.