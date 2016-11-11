Владимир Ивлев: "Локомотиву" предстоит найти свою игру"

Форвард "Локомотива" Владимир Ивлев подчеркнул, что причиной неудачного выступления в Кубке Европы, где краснодарская команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице группы D, являются большие изменения в межсезонье. Тем не менее он отметил: игра улучшается от матча к матчу.

– Вчера "Локомотив" проиграл "Валенсии". Начало сезона в Еврокубке складывается для команды неудачно. В чем причина?

– Многие ждут сиюминутного результата. Это понятно. Но команда очень сильно поменялась в этом межсезонье – из старого состава осталось буквально два-три человека, пришел новый тренер. Пока нам банально не хватает сыгранности. Тем не менее я считаю, что от игры к игре мы прибавляем. Главное, что будет происходить в середине сезона. Уверен, к этому моменту игра придет.

– Сколько времени потребуется "Локомотиву" для достижения оптимальных кондиций?

– Сложно сказать. Раньше я никогда не оказывался в таких ситуациях. Да, случались обновления составов, но не в таких масштабах. Когда я выступал за "Нижний Новгород", в команду пришел новый главный тренер Айнарс Багатскис, который принес в команду свою игровую философию. Для того чтобы сыграться и показать то, что хочет видеть тренер, нам потребовалось время. В "Локомотиве" же перед стартом сезона изменилось практически все, нам предстоит найти свою игру. На результатах также сказалось и участие российских игроков в матчах национальной сборной в отборочном цикле на Евробаскет-2017. "Локомотив" готовился в предсезонке без нас, и нам, сборникам, приходилось включаться в состав уже по ходу сезона. Конечно, хотелось бы, чтобы мы вышли на нужные кондиции уже в ближайшее время. Мы сами очень этого хотим. (Сергей ФИШ)

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