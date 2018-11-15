Владе Йованович: "Локомотив" старался доминировать и контролировать темп игры"

Исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива"​ Владе Йованович после победы над "Лиможем" в матче группового турнира Кубка Европы отметил, что игра получилась сложной.

- Это была сложная игра, - цитирует пресс-служба клуба Йовановича. - Мы ждали, что "Лимож" будет зол после четырех поражений подряд. Именно это они и показали в первой половине матча. Они агрессивно действовали в обороне, а наши дальние броски никак не могли достичь цели. После перерыва мы сменили тактику и начали контролировать пространство у нас под кольцом. Особенно хорошо мы действовали против Сэмюелса. Мы старались доминировать и контролировать темп игры, и я считаю, нам это удавалось в большинстве моментов. У нас было 11 потерь в первой половине, что очень много для такой игры. Сказывалось давление. Но, начиная с третьей четверти, мы взяли игру в свои руки и до конца матча потеряли мяч лишь четырежды.