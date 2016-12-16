Виталий Носов: "Минимум три российских клуба должны быть в восьмерке сильнейших на Кубке Европы"

Двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов в интервью "Известиям" выразил мнение, что в плей-офф Кубка Европы должны пробиться как минимум три российских клуба. Напомним, во второй групповой турнир пробились "Локомотив", "Химки", "Нижний Новгород" и "Зенит".

– "Локомотив" немного поиграет в испанском чемпионате, краснодарцам выпал очень интересный жребий, – приводят "Известия" слова Носова. – Будет нелегко, но я думаю, "Локо" все-таки пробьется в плей-офф. При Саше Обрадовиче ребята прибавили в командных взаимодействиях, постепенно находят связи в защите и используют свои лучшие стороны в нападении. "Химки" после неудачного прошлого сезона и кардинальной смены состава показывают очень добротный баскетбол. Подопечные Душко Ивановича не только фавориты своей группы, но и всего турнира. Именно эта задача стоит перед баскетболистами подмосковного клуба, и она вполне реальна. На мой взгляд, этот состав "Химок" был бы конкурентоспособным даже в нынешнем формате Евролиги. "Зенит" и "Нижний Новгород" попали в одну группу, но шансы у команд разные. Если "Нижний Новгород" выйдет в плей-офф, это будет огромное достижение, подвиг. Сделать это будет очень сложно, но мы будем за них болеть. "Нижний Новгород" не раз удивлял нас выступлениями в Европе. Петербургский клуб же обязан выходить в плей-офф. Если Сергей Карасев быстро наберет форму и с Янисом Тиммой будет полный порядок, то "Зенит" однозначно решит задачу. Так что как минимум три клуба должны быть в восьмерке сильнейших.

