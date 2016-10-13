00:52 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Василий Карасев: "Зениту" не хватает ротации"

0
0
0

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над "Баварией" в матче группового турнира Кубка Европы (80:77) отметил, что у его команды есть проблема короткой скамейки. По его словам, это привело к ошибкам во второй половине игры.

- Без поддержки было бы сложно играть, - цитирует "Р-Спорт" Карасева. -  Мы стараемся пропагандировать агрессивную защиту с хорошим переходом, но нам не хватает ротации, - заявил Карасев журналистам. - Нам приходится играть ужато. "Бавария" играет в 11 человек, она просто передавливает команды за счет большой ротации. Вначале мы отыграли очень хорошо в защите, перекрыли очень хорошо периметр. Во второй половине "Бавария" добавила в защите, стала играть агрессивнее, и наши ребята на фоне усталости стали допускать ошибки, скатились на индивидуальную игру. Главная наша проблема - у нас пока не хватает ротации.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161012/1110692705.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ