Василий Карасев: "Зениту" не хватает ротации"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над "Баварией" в матче группового турнира Кубка Европы (80:77) отметил, что у его команды есть проблема короткой скамейки. По его словам, это привело к ошибкам во второй половине игры.

- Без поддержки было бы сложно играть, - цитирует "Р-Спорт" Карасева. - Мы стараемся пропагандировать агрессивную защиту с хорошим переходом, но нам не хватает ротации, - заявил Карасев журналистам. - Нам приходится играть ужато. "Бавария" играет в 11 человек, она просто передавливает команды за счет большой ротации. Вначале мы отыграли очень хорошо в защите, перекрыли очень хорошо периметр. Во второй половине "Бавария" добавила в защите, стала играть агрессивнее, и наши ребята на фоне усталости стали допускать ошибки, скатились на индивидуальную игру. Главная наша проблема - у нас пока не хватает ротации.