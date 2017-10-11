Василий Карасев: "Зенит" приехал в Испанию биться с "Гран Канарией"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем Кубка Европы против "Гран Канарии" отметил, что состав на игру не претерпит кардинальных изменений. Встреча состоится сегодня и начнется в 22.30 по московскому времени.
– Состав не изменится по сравнению с матчем против "Пармы", в Испании на паркет выйдут все те же ребята, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Понятно, что у нас было не так много времени на восстановление, в воскресенье сыграли непростой матч, но уже в понедельник провели занятие, подробно разобрали "Гран Канарию".
– Что можете сказать о сопернике?
– У них хорошая сбалансированная команда, в их составе есть три качественных центровых с большим ростом, так что в этом плане нам придется нелегко, но, как бы то ни было, мы приехали биться.
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http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2017/10/11/vasiliy-karasev-v-ispaniyu-priekhali-bitsya/