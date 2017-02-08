Василий Карасев: "Зенит" и "Летувос Ритас" будут играть от желания"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем Топ-16 Кубка Европы против "Летувос Ритас" отметил, что обе команды сделают ставку на настрой. Встреча состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Не думаю, что наш соперник продемонстрирует нам что-то новое в игре: и у нас, и у "Ритас" не было много времени для детальной подготовки к данному матчу: они недавно играли с "Жальгирисом", мы – против "ВЭФ", - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - У каждой из команд не было достаточно времени, чтобы что-то принести новое в свою игру, поэтому тактика обеих соперников давно хорошо известна друг другу.

Мне кажется, что обе команды сделают ставку именно на настрой команды, будут играть от желания. По сути, это игра уровня плей-офф и для нас, и для соперника. Хотя именно в таких матчах весомым фактором станет функциональное состояние игроков. В принципиальных матчах все зависит от ротации: когда все в строю, сами ребята могут больше выкладываться на площадке. Отмечу, с тактической точки зрения в играх такого уровня на первое место всегда выходит агрессивная защита, что мы и попытаемся показать.