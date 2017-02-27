06:46 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Василий Карасев: "Зенит" готовится к бескомпромиссной борьбе с "Локомотивом"

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Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем 1/4 финала Еврокубка против "Локомотива" отметил, что у соперника хорошая скамейка запасных. По его словам, краснодарцы хорошо играют и в защите, и в нападении. Первый поединок состоится 28 февраля на площадке "Локо".

- "Локомотив" сейчас очень хорошо играет как в защите, так и в нападении, - приводят "Известия" слова Карасева. - У них длинная скамейка запасных, много баскетболистов, способных решить исход матча. В этом есть определенная сложность - никогда не знаешь, от кого ждать опасности. К тому же у краснодарцев будет преимущество своей площадки. Мы готовимся к бескомпромиссной борьбе, нам важно одержать победу в первом выездном матче. Все будет зависеть от настроя, от того, в какой форме мы подойдем к этой серии. Наша цель в нынешнем сезоне - пройти как можно дальше, постараться выиграть Еврокубок. 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/667159

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