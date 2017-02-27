Василий Карасев: "Зенит" готовится к бескомпромиссной борьбе с "Локомотивом"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем 1/4 финала Еврокубка против "Локомотива" отметил, что у соперника хорошая скамейка запасных. По его словам, краснодарцы хорошо играют и в защите, и в нападении. Первый поединок состоится 28 февраля на площадке "Локо".

- "Локомотив" сейчас очень хорошо играет как в защите, так и в нападении, - приводят "Известия" слова Карасева. - У них длинная скамейка запасных, много баскетболистов, способных решить исход матча. В этом есть определенная сложность - никогда не знаешь, от кого ждать опасности. К тому же у краснодарцев будет преимущество своей площадки. Мы готовимся к бескомпромиссной борьбе, нам важно одержать победу в первом выездном матче. Все будет зависеть от настроя, от того, в какой форме мы подойдем к этой серии. Наша цель в нынешнем сезоне - пройти как можно дальше, постараться выиграть Еврокубок.