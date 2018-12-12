Василий Карасев: "Вторую половину "Зенит" играл фактически вшестером"

Главный тренер "Зенита"​ Василий Карасев после поражения от "Валенсии" в матче Кубка Европы отметил, что встречу российская команда доигрывала вшестером.

– Старались показать свой максимум, но у нас сохраняются проблемы с составом, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Карасев сегодня не сыграл из-за повреждения, полученного в сборной, плюс по ходу игры небольшую травму получил Валиев. Вторую половину мы играли фактически вшестером. "Валенсия" забила несколько очень тяжелых мячей, то есть мы грамотно действовали в защите, но соперник этими попаданиями и создал разницу в счете. Нужно продолжать бороться, у нас есть шанс пройти дальше, нужно обыгрывать АСВЕЛ в Санкт-Петербурге.