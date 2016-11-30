Василий Карасев: "Во второй половине "Зенит" перестал попадать, но я доволен игрой"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча группового турнира Еврокубка против "Мурсии" (90:77) отметил, что команда во второй половине перестала попадать свободные броски. Несмотря на это, наставник доволен игрой своих подопечных.

- Хорошо начали игру. Агрессивно в защите и нападении, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Карасева. - Имели преимущество в двадцать очков. Во второй половине матча перестали попадать свободные броски, за счет чего соперник смог немного приблизиться в счете. Несмотря на это, очень хорошо отработали в обороне и сумели удержать отрыв в 10-12 очков до самого конца матча. Доволен игрой. Даже лучше выиграть так, чем с высоким процентом попаданий.