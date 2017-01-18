Василий Карасев: "У "Хапоэля" много звезд, а наши 30 результативных передач говорят о многом"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над "Хапоэлем" (101:81) в Еврокубке остался доволен игрой команды. Наставник добавил, что обилие фолов на Амаре Стадемайре было тренерской установкой.



– Нужная и важная победа с комфортной разницей. Приятно, что обыграли не абы кого, а команду, где играет Стадемайр и другие сильные баскетболисты, – цитирует Карасева официальный сайт "Зенита". – Ключ к сегодняшней победе заключался в командной игре. У "Хапоэля" в команде много звезд, и играют они за счет индивидуальных действий, а наши 30 результативных передач говорят о многом. Также хорошо сыграли в защите. Пусть у нас получалось на все, но, в целом, игроки установку на игру выполнили: хорошо сыграли с Джеррелсом, со Стадемайром тоже справились, хотя и фолили.

– Если серьезно, то это была установка. Обычно он бросает штрафные с точностью 50 процентов, хотя сегодня попадал хорошо. Нам было выгоднее, чтобы игроки получали на нём фолы, и он бросал штрафные, нежели чем Джеррелс будет бросать свободные трёхочковые. Пусть забивает один игрок, а с остальными справимся.