Василий Карасев: "Простые вещи нужно вбивать в игроков "Зенита" дубинами"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча группового турнира Еврокубка против "Летувос Ритас" (88:79) отметил, что не совсем доволен игрой своей команды. По его словам, молодые игроки на паркете не выполняли простые установки.

- Приятно, что выиграли, но осадок остался, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Карасева. - Есть радость победы, но есть понимание того, что это не та игра, которую мы хотели бы видеть. Этому есть объяснение. Я говорил ребятам, что после двух матчей, где мы набирали по 110 очков, после тяжелой победы над "Химками" с сумасшедшим процентом попаданий, этот процент будет неизбежно ниже. В такой ситуации нужна хорошая агрессивная защита.



В начале матча мы ее показывали, повели 10 очков и, как это ни обидно, расслабились. Получается, что команда еще молодая, и все эти вещи в них надо вбивать дубинами. Знаете, как дети не верят родителям, а все узнают только на своем опыте. У нас есть такая же проблема. У нас не так много игроков, которые могу выдавать хорошие игры серийно, всегда идет спад. Но мы все равно победили, в концовке хорошо отзащищались против больших. Очень хорошо в защите сыграл Мбакве, он не только справился со своими задачами, но и страховал всех. За счет этого нам удалось убежать в атаку, Янис попал свои броски, и этот отрыв в 10 очков позволил нам выиграть.