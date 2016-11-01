Василий Карасев: "Проблема матча с "Будучностью" - соперник будет играть спиной"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем Кубка Европы против "Будучности" отметил сложность предстоящего поединка. Встреча состоится сегодня и начнется в 20.45 по московскому времени.

– "Будучность" – хорошая команда, недавно обыграли на выезде "Партизан", – цитирует пресс-служба клуба Карасева. - У них не такой "бегущий" состав, но в нем есть много хороших снайперов. Самая большая проблема будет в том, что они будут много играть внутрь и играть спиной, а эта проблема у нас прослеживается, и она была игра даже в игре с ВЭФ. А когда против нас выходят мощные четвертые номера, у нас сразу же начинаются проблемы.