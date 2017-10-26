Василий Карасев: "Причины поражения "Зенита"? Допустили много потерь"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения от "Виллебранна" (85:88) в матче группового турнира Еврокубка отметил, что на данный момент сложно рассуждать о раскладах в группе. Петербургский клуб после трех игр занимает четвертое место.

– Мы проиграли этот матч в концовке, – цитирует официальный сайт "Зенита" Карасева. – Допустили много потерь, после которых соперник забивал легкие мячи, в то же время смазали 4–5 открытых бросков, в том числе пару трехочковых, – вот и все причины поражения.

На данный момент сложно говорить о раскладах в группе, все команды имеют примерно равные шансы на выход в следующий раунд. Все выигрывают дома, но оступаются на выезде, так что посмотрим, как будет выглядеть картина после следующего тура.