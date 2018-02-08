Василий Карасев: "После выхода Гордона "Зенит" заиграл в свой баскетбол"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев считает, что игра форварда Дрю Гордона и сокращение количества ошибок стали залогом успеха в матче Кубка Европы с "Торино" (87:73). Российский клуб благодаря этой победе пробился в плей-офф турнира.

– Мы начали матч не лучшим образом, допустили слишком много потерь в первой половине, но смогли собраться после перерыва. Решающей стала третья четверть, в которой мы отлично отыграли в обороне, позволив "Торино" набрать всего девять очков, – цитирует официальный сайт "Зенита" Карасева. – Этот игровой отрезок мы выиграли с преимуществом в двадцать очков, и у хозяев оставалось не так много шансов на то, чтобы отыграть отставание по сумме двух встреч.

Должен отметить выход Дрю Гордона – он смог выиграть борьбу за подбор, благодаря чему мы получили возможность играть в свой баскетбол – через быстрые прорывы и трехочковые броски. В последней десятиминутке мы спокойно контролировали игру, сохранив и даже немного увеличив свое преимущество.