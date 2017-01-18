Василий Карасев: "Основным для "Зенита" в матче с "Хапоэлем" будет, насколько агрессивно мы сыграем в защите"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев назвал очень важным матч Кубка Европы против иерусалимского "Хапоэля". Встреча состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Нам предстоит очень важная игра, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - У "Хапоэля" очень серьезный состав, много именитых игроков. Да, они сейчас играют больше на опыте. Основным для нас будет, насколько агрессивно мы сыграем против них в защите, сколько позволим сопернику. Потому что каждый игрок "Хапоэля" способен взять игру на себя, что они демонстрировали в других командах, набирая по 20 - 30 очков за игру. Поэтому будем делать акцент на защиту, но не упускать в нападении.