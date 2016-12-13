Василий Карасев: "Игрокам "Зенита" нужно будет выложиться в два раза больше"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем Еврокубка против "Уникахи" отметил, что команду преследует череда травм. Питерцы уже обеспечили для себя выход в топ-16 турнира, а в предстоящей встрече будет определено их итоговое место в группе.

- После завтрашней игры станет ясно какое место в группе в итоге мы займем - первое или третье, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Карасева. - Продолжают нас преследовать травмы. Макович не будет играть, и Сергеев заболел. По задней линии у нас остаются только Вихров и Тулсон. От этого никто не застрахован, это часть нашей баскетбольной жизни, мы к этому привыкли. Остальные игроки должны будут завтра выложиться в два раза больше, чтобы добиться нужного для нас результата.