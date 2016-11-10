Василий Карасев: "Игра в матче с "Уникахой" могла повернуться в нашу сторону"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча группового турнира Кубка Европы против "Уникахи" (86:93) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист подчеркнул, что борьба шла до последней минуты.

– Тяжелая получилась игра, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Карасева. – Снова мы испытываем проблемы с ротацией состава. Всего 10 человек принимало участие в игре. Вчера не было тренировки из-за задержки багажа. Борьба шла до последней минуты. Ребята бились, старались, показали максимум того на что способна команда сегодня. Нам где-то не повезло, смазали несколько важных бросков. А так игра могла повернуться в нашу сторону.