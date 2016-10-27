Василий Карасев: "Глупо списывать поражение от "Мурсии" на усталость"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения от "Мурсии" (83:85) в матче группового турнира Кубка Европы подчеркнул, что на результате частично сказалась ротация состава. Также Карасев отметил, что у команды не получилось быстрой игры в нападении.

– Сразу отвечу на вопрос об усталости, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Карасева. – Что же там начнется, когда мы станем играть выездные матчи. Считать это извинением для нас будет полной глупостью. Опять извечная для нас проблема. Соперник начал встречу высоким составом. Одного из четвертых номеров поставили на третью позицию. И у нас начались огромные проблемы под кольцом. Под своим нам заталкивали, забивали, сделали много подборов. В нападении у нас быстрой игры не получилось, потому что было много потерь и не было хорошей защиты. А сыграть в позиционную защиту против такой высокой команды не получилось. Они знали наш стиль игры, где-то на трехочковых добываем преимущество, Карасев и Тимма набирали очки против третьих номеров. Сейчас это не получилось, заступорились. Сказалась ротация, и Карасев не смог продолжить игру из-за болезни. Есть и мои ошибки, все-таки Тулсон проводил всего вторую игру. Чрезмерно я в него поверил, что он забьет мячи. Но в концовке все было плохо.