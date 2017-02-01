16:57 1 февраля | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Василий Карасев: "Главным для "Зенита" будет сдержать атаку "Нижнего"

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Главный тренер "Зенита" Василий Карасев считает главным в матче Кубка Европы с "Нижним Новгородом" сдержать атаку соперника. Поединок состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Очень важный матч с турнирной точки зрения, – цитирует пресс-служба клуба Карасева. – "Нижний" сейчас показывает хорошую игру. У них быстрая атака, что показала игра с "Автодором". Главным будет для нас сдержать их атаку, не позволить убежать в отрыв и перекрыть броски из-за дуги.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/31/vasiliy-karasev-neobkhodimo-sderzhat-ataku-sopernika/

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