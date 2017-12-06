Василий Карасев: "Фактически "Зенит" проиграли матч за первые пять минут"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев​ после поражения от "Тренто" в матче Кубка Европы (81:103) отметил, что встреча была проиграна в первые 5 минут. Специалист остался недоволен тем, как команда начала матч.

– Фактически мы проиграли матч за первые пять минут, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Мы очень плохо начали, совершили много потерь, позволили забрать несколько подборов на нашем щите. После такого начала игроки растерялись и пришли в себя лишь в четвертой четверти. К тому времени отставание составляло уже 30 очков, и отыграться было практически невозможно.

Мы не можем позволить себе бросать с таким процентом, особенно штрафные броски. За три четверти мы не попали 10 штрафных! Также "Тренто" взял на нашем щите 15 подборов, и над этим нам необходимо поработать.