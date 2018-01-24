Василий Карасев: "Должны были обыгрывать "Баварию" несмотря ни на что"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения от "Баварии" (78:80) в матче Кубка Европы отметил, что петербуржцы потеряли очки из-за отсутствия лидеров в концовке встречи. Однако специалист заявил, что для команды еще ничего не потеряно на турнире.

– Это был сложный матч, – цитирует "Р-Спорт" Карасева. – В концовке мы лишились наших лидеров и доигрывали матч без них. Мы эту игру должны были выигрывать, несмотря ни на что, вели в счете. В этом сезоне "Бавария" действительно стала сильнее. Она сохранила лидеров и усилилась игроками национальных сборных. Что касается нас, сейчас действительно много проблем. Пока ничего не потеряно, надо просто играть и стараться выигрывать на выезде.