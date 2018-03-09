Василий Карасев: "Для "Зенита" предстоящий матч будет игрой жизни или смерти, но не будет трагедией"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над "Реджо-Эмилия" (91:77) во втором матче 1/4 финала Еврокубка заявил, что третья встреча команд станет для его баскетболистов финалом. Напомним, что счет в серии равный, 1-1. Третий матч состоится в Италии 12 марта.

– Мы сыграли во второй половине именно в тот баскетбол, который и должны показывать, – цитирует "Р-Спорт" Карасева. – В таких сериях работают желание игроков и их технические и физические возможности. В таких играх очень многое зависит от индивидуальных действий.

Станет ли трагедией вылет из Кубка Европы? Если из каждой игры делать трагедию, тогда надо сразу застрелиться. Для нас предстоящий матч будет игрой жизни или смерти, но не будет трагедией. Будем настраивать команду биться и умирать, предстоящий матч – финал.