Василий Карасев: "Черная полоса минует "Зенит" в дальнейшем и мы будем показывать нормальный баскетбол"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над "Валенсией" в матче группового турнира Кубка Европы отметил важность игры. Также он добавил, что пока не стоит делать выводов по игре команды в Единой лиге ВТБ.

– Это была очень важная игра для нас, мы вернулись на "СИБУР" спустя два года, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Игра была очень тяжелой, я считаю, что "Валенсия" – это команда уровня Евролиги. После возвращения Дженнингса и Карасева мы смогли сыграть в свой быстрый баскетбол. Неплохо отыграли в защите, не идеально, но в целом, я доволен игрой.

– В Еврокубке команда стартовала гораздо лучше, чем в Единой лиге ВТБ. Этому есть объяснение?

– Понятно, что старт в Единой лиге плохой, но прошло всего две игры, давайте не будем торопиться с выводами. Мы будем биться дальше, сейчас важно выиграть в Риге, потом будет домашняя игра против "Енисея". Все еще впереди, у тех же команд Евролиги будет очень напряженный график. Я думаю, что черная полоса минует нас в дальнейшем и мы будем показывать нормальный баскетбол.