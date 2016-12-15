00:21 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Валенсия" вырвала победу у "Локомотива"

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"Валенсия" в домашнем матче группового турнира Кубка Европы обыграла "Локомотив" – 78:77. Победу испанскому клубу принес Антуан Дио, реализовавший трехочковый бросок с сиреной.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

"Валенсия" (Испания) – "ЛОКОМОТИВ" (Россия) – 78:77 (19:17, 20:18, 14:23, 25:19)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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/Fomix/

Все трёхи у Валенсии в 4 четверти залетели! Отсюда и разница +6 в последней четверти...

01:20

Don Miguel

Абидна канешна, но когда комментатор начинает праздновать победу за 7 минут до конца, к добру это не приводит. Народная примета.

00:37

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