"Валенсия" вырвала победу у "Локомотива"

"Валенсия" в домашнем матче группового турнира Кубка Европы обыграла "Локомотив" – 78:77. Победу испанскому клубу принес Антуан Дио, реализовавший трехочковый бросок с сиреной.
Кубок Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа D
"Валенсия" (Испания) – "ЛОКОМОТИВ" (Россия) – 78:77 (19:17, 20:18, 14:23, 25:19)
/Fomix/
Все трёхи у Валенсии в 4 четверти залетели! Отсюда и разница +6 в последней четверти...
01:20
Don Miguel
Абидна канешна, но когда комментатор начинает праздновать победу за 7 минут до конца, к добру это не приводит. Народная примета.
00:37