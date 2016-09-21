В Кубке Европы-2016/17 примут участие 20 команд вместо 24

Число участников Кубка Европы на сезон-2016/17 сокращено с 24 команд до 20, сообщает официальный сайт турнира. Команды разделены на 4 группы по 5 в каждой. В следующий этап выйдут по четыре лучших клуба из каждой пятерки.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: "НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия), "Гран-Канария" (Испания), "Цедевита" (Хорватия), "Литкабелис" (Литва), "Скопье" (Македония).

Группа B: "ХИМКИ" (Россия), "Альба" (Берлин, Германия), "Летувос Ритас" (Литва), "Бильбао", "Фуэнлабрада" (оба - Испания).

Группа C: "ЗЕНИТ" (Россия), "Уникаха", "Мурсия" (оба – Испания), "Бавария" (Германия), "Будучность" (Черногория).

Группа D: "ЛОКОМОТИВ" (Россия), "Валенсия" (Испания), "Олимпия" (Любляна, Словения), "Хапоэль" (Иерусалим, Израиль), "Ульм" (Германия).