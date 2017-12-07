УНИКС обыграл "Пари-Леваллуа" в Еврокубке

В матче группового турнира Кубка Европы "Пари-Леваллуа" на своей площадке уступил УНИКСу – 67:77. По 14 очков у гостей набрали Джамар Смит и Стефан Ласме. У французов 13 очками отметился ветеран Борис Диао, известный по выступлениям за "Сан-Антонио".

Для казанцев победа стала пятой в семи играх. Российский клуб занимает второе место в группе А. Лидирует "Дарюшафака", которой руководит экс-наставник сборной России Дэвид Блатт.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа A

"Пари-Леваллуа" (Франция) – УНИКС (Россия) – 67:77 (11:22, 17:20, 22:18, 17:17)

П: Лесли (13), Диао (13), Уэйр (12).

У: Ласме (14 + 9 подборов), Дж. Смит (14), Колом (12 + 7 подборов + 6 передач), Понкрашов (9).