УНИКС, "Локомотив" и "Зенит" узнали своих соперников по Кубку Европы

Состоялась жеребьевка группового турнира Кубка Европы, матчи которого пройдут с 11 октября по 27 декабря. Казанский УНИКС в группе А встретится с "Дарюшафакой", "Цедевитой", "Торино", "Андоррой" и "Париж-Леваллуа".

Краснодарский "Локомотив" в группе С сыграет с "Альбой", "Летувос Ритас", "Бильбао", "Лиможем" и "Партизаном".

Санкт-Петербургский "Зенит" в группе D померится силами с "Лас-Пальмасом", "Тофашем", "Тренто", "Ульмом" и АСВЕЛом.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в топ-16 турнира.