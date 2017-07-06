УНИКС, "Локомотив" и "Зенит" узнали своих соперников по Кубку Европы

Состоялась жеребьевка группового турнира Кубка Европы, матчи которого пройдут с 11 октября по 27 декабря. Казанский УНИКС в группе А встретится с "Дарюшафакой", "Цедевитой", "Торино", "Андоррой" и "Париж-Леваллуа".
Краснодарский "Локомотив" в группе С сыграет с "Альбой", "Летувос Ритас", "Бильбао", "Лиможем" и "Партизаном".
Санкт-Петербургский "Зенит" в группе D померится силами с "Лас-Пальмасом", "Тофашем", "Тренто", "Ульмом" и АСВЕЛом.
Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в топ-16 турнира.
And here you go with the full groups for the 2017-18 #7DAYSEurocup 👇 pic.twitter.com/kHEMFYc0hv– EuroCup (@EuroCup) 6 июля 2017 г.
- Партизан (Баскетбол)
- Зенит СПб (баскетбол)
- Локомотив Кд (баскетбол)
- УНИКС
- Летувос Ритас
- Альба (баскетбол)
- Тренто
- Цедевита
- Бильбао
- Дарюшафака (Баскетбол)