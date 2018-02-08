УНИКС, "Локомотив" и "Зенит" узнали соперников по 1/4 финала Еврокубка

Стали известны четвертьфинальные пары Еврокубка. Участие в этой стадии турнира примут три российских клуба - УНИКС, "Локомотив" и "Зенит".

Казанцы сыграют с немецкой "Баварией", краснодарцы - с испанской "Гран Канарией", а питерцы - с итальянской "Реджо-Эмилией". Каждая серия будет проведена до 2 побед. Матчи состоятся 28 ферваля, 3 и 8 марта.

Все пары 1/4 финала Еврокуба

"Дарюшафака" (Турция) - "Будучност" (Черногория)

"Бавария" (Герамния) - УНИКС (Россия)

"Локомотив" (Россия) - "Гран Канария" (Испания)

"Реджо-Эмилия" (Италия) - "Зенит" (Россия)