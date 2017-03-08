"Уникаха" сыграет с "Локомотивом" в полуфинале Кубка Европы

"Уникаха" на выезде одолела "Баварию" (74:69) в третьем матче 1/4 финала Кубка Европы. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Неманья Недович, набравший 21 очко. Счет в серии до двух побед стал 2-1 в пользу испанцев.
В полуфинале соперником "Уникахи" станет краснодарский "Локомотив".
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
"Бавария" (Германия) – "Уникаха" (Испания) – 69:74 (10:17, 17:17, 17:18, 25:22)
Б: Реддинг (15), Лучич (13), Тэйлор (11), Гавел (10).
У: Недович (21), Мусли (16), Фогг (12).
Счет в серии: 1-2.
/Fomix/
Ну Локомотиву пока везёт с испанскими клубами, может и с Уникахой прокатит.
00:27