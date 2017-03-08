23:54 8 марта | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Уникаха" сыграет с "Локомотивом" в полуфинале Кубка Европы

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"Уникаха" на выезде одолела "Баварию" (74:69) в третьем матче 1/4 финала Кубка Европы. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Неманья Недович, набравший 21 очко. Счет в серии до двух побед стал 2-1 в пользу испанцев.

В полуфинале соперником "Уникахи" станет краснодарский "Локомотив".

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

"Бавария" (Германия) – "Уникаха" (Испания) – 69:74 (10:17, 17:17, 17:18, 25:22)

Б: Реддинг (15), Лучич (13), Тэйлор (11), Гавел (10).

У: Недович (21), Мусли (16), Фогг (12).

Счет в серии: 1-2.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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/Fomix/

Ну Локомотиву пока везёт с испанскими клубами, может и с Уникахой прокатит.

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