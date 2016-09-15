10:09 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

УЛЕБ планирует сократить количество команд-участниц Кубка Европы

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Сегодня руководство Союз европейских лиг (УЛЕБ) может сообщить об изменении в формате еврокубков. Предполагается, что количество команд-участниц второго по значимости европейского турнира сократится с 24 до 20.

Причиной тому является выход итальянских команд, "Партизана" и АЕК и переходу их в Лигу чемпионов ФИБА. УЛЕБ не удалось найти этим клубам достойную замену.

Если данное решение будет принято, то соревнование пройдет в формате четырех подгрупп по пять команд в каждой. Четыре клуба из каждой группы выйдут в 1/8 финала. (Эли ШВИДЛЕР)

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