УЛЕБ планирует сократить количество команд-участниц Кубка Европы

Сегодня руководство Союз европейских лиг (УЛЕБ) может сообщить об изменении в формате еврокубков. Предполагается, что количество команд-участниц второго по значимости европейского турнира сократится с 24 до 20.

Причиной тому является выход итальянских команд, "Партизана" и АЕК и переходу их в Лигу чемпионов ФИБА. УЛЕБ не удалось найти этим клубам достойную замену.

Если данное решение будет принято, то соревнование пройдет в формате четырех подгрупп по пять команд в каждой. Четыре клуба из каждой группы выйдут в 1/8 финала. (Эли ШВИДЛЕР)