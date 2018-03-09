Тренер "Реджо-Эмилии": "Наши ошибки позволили "Зениту" поймать свою игру"

Главный тренер "Реджо-Эмилии" Массимилиано Менетти после поражения от "Зенита" (77:91) во втором матче 1/4 финала Еврокубка отметил, что его команда допустила много ошибок во второй половине встречи. Напомним, что счет в серии равный – 1:1. Решающий матч пройдет 12 марта в Италии.

– Это была хорошая игра двух команд, которые уважают друг друга, – цитирует сайт "Зенита" Менетти. – Мы хорошо провели первые две четверти, но во второй половине некоторые игроки начали совершать индивидуальные ошибки в защите и нападении. Это позволило "Зениту" поймать свою игру, а когда они начинают играть в своем ритме, защищаться против них невероятно сложно. Мы не смогли выдержать баланс защиты и атаки на протяжении всех 40 минут к тому же из-за количества фолов у некоторых игроков, просели физически.

Также я бы хотел поблагодарить болельщиков "Зенита" за отличную атмосферу на матче. Это была отличная игра и отличный баскетбольный вечер.