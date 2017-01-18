Тренер "Хапоэля": "Зенит" – одна из ведущих команд в Еврокубке"

Главный тренер иерусалимского "Хапоэля" Симоне Паниджани в преддверии матча против "Зенита" в "Топ-16" Кубка Европы заявил, что количество побед на групповом турнире не говорит о силе команд и отметил, что российский клуб является ведущим в этом розыгрыше турнира. Матч "Зенит" – "Хапоэль" состоится сегодня, петербургский клуб занимает последнее место в группе, израильтяне – первое.

– Наш соперник является самой сильной командой в группе, – сказал Паниджани. – Сейчас у нас на победу больше, но это ничего не значит. "Зенит" – одна из ведущих команд в Еврокубке. Как известно, клубы из этой категории находятся на уровне Евролиги. Тем не менее, уверен, что с "Хапоэлем" считаются и уважают во всей Европы. (Эли ШВИДЛЕР)