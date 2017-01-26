Торстен Либенат: "Рад, что мы дали "Химкам" серьезный бой в обоих матчах"

Главный тренер "Ульма" Торстен Либенат подчеркнул после матча 2-го группового турнира Кубка Европы с "Химками" (84:85), что игра его подопечных в трех четвертях является поводом для гордости. Специалист выразил сожаление по поводу слабого старта.

– Поздравляю "Химки" с победой. Когда вы проигрываете на выезде одной из лучших команд Европы всего одно очко, то должны быть довольны таким выступлением, – приводит официальный сайт "Химок" слова Либената. – То, как мы играли три четверти, а также боролись в концовке, позволяет мне гордиться своей командой. В то же время хотел бы покритиковать своих игроков за вялый старт. Мы совершили слишком много потерь и дали сопернику несколько атак второго шанса. Я рад, что мы дали "Химкам" серьезный бой в обоих матчах. В конечном итоге все решило выступление Алексея Шведа, который и сделал разницу. Мы потеряли шансы на продолжение борьбы в Кубке Европы, однако для нас это вопрос гордости. Еще есть две возможности – в гостях у "Баварии" и дома с "Леткабелисом", – и нужно постараться побороться. Выступление в Кубке Европы против "Химок", "Баварии" и "Леткабелиса".