Томислав Зубчич: "Нижний Новгород" просто подарил матч "Летувос Ритасу"

Центровой "Нижнего Новгорода" Томислав Зубчич после матча топ-16 Еврокубка против "Летувос Ритас" (63:97) отметил, что команда не выполнила ни одного из указаний главного тренера Артурса Штолбергса. По его словам, соперник выиграл поединок очень легко.

- Очень плохо начали матч, - приводит "Р-Спорт" слова Зубчича. - Все то, о чем договаривались в раздевалке, о чем просили тренеры, мы не выполнили. В первую очередь это касается игры в защите. Все это привело к разгромному поражению. Соперник выиграл легкий матч, который мы ему фактически подарили.

Иногда так бывает, что не получается сыграть так, как договаривались, и сложно это объяснить. Да, мы играли второй матч за три дня, но в первую очередь, причина такого результата – наша плохая игра. Ссылка на усталость не должна приниматься во внимание.