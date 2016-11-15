Томислав Зубчич: "Автодору" нужно прервать серию из четырех поражений"

Нападающий "Автодора" Томислав Зубчич перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Маккаби" из Ришон-ле-Циона отметил, что саратовцам необходимо прервать серию из четырех поражений подряд. По его словам, для этого команде необходимо наладить игру в защите.

- Нам необходимо лучше играть как команда в нападении и, что самое важное, в защите, - приводит пресс-служба "Автодора" слова Зубчича. - В последних матчах мы позволяли своим соперникам забивать слишком много легких мячей. Наша безвыигрышная серия составляет уже четыре матча, и нам нужно как можно скорее ее прервать. Но только командные усилия приведут нас к победам. Предстоящий матч с "Маккаби" очень важен. Нам будет противостоять очень серьезный соперник, который очень агрессивно действует под чужим щитом. Однако с надлежащим подходом к игре у нас есть все шансы на победу.