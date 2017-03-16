18:47 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Тэйлор Рочести: "Задача "Локо" – вернуть серию с "Уникахой" в Россию"

0
0
0
0

Защитник "Локомотива" Тэйлор Рочести подчеркнул, что во втором полуфинальном матче Кубка Европы с "Уникахой" его команда приложит все усилия для победы. Встреча пройдет в Малаге завтра, начало – в 22.45 по Москве. Первый поединок завершился победой испанцев – 73:57.

– Сейчас мы все сфокусированы исключительно на втором матче с "Уникахой". Задача – вернуть серию в Россию, – цитирует пресс-служба "Локо" Рочести. – Нам противостоит хорошая, обученная команда, у которой есть отличный тренер. Думаю, что мы просто должны быть собой и показать свою игру, чтобы продлить серию. Я уверен в своей команде и в том, что мы делаем. Это будет запоминающийся матч.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6948816.html

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...