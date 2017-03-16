Тэйлор Рочести: "Задача "Локо" – вернуть серию с "Уникахой" в Россию"

Защитник "Локомотива" Тэйлор Рочести подчеркнул, что во втором полуфинальном матче Кубка Европы с "Уникахой" его команда приложит все усилия для победы. Встреча пройдет в Малаге завтра, начало – в 22.45 по Москве. Первый поединок завершился победой испанцев – 73:57.

– Сейчас мы все сфокусированы исключительно на втором матче с "Уникахой". Задача – вернуть серию в Россию, – цитирует пресс-служба "Локо" Рочести. – Нам противостоит хорошая, обученная команда, у которой есть отличный тренер. Думаю, что мы просто должны быть собой и показать свою игру, чтобы продлить серию. Я уверен в своей команде и в том, что мы делаем. Это будет запоминающийся матч.